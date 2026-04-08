中東情勢の影響でお茶の生産や販売などに使用する燃油や包装資材などの価格が高騰し、安定調達に不安が高まっているとして、自民党の「茶業振興議員連盟」は政府に対し、燃油や資材の安定的な供給などを求める緊急決議を採択しました。お茶を生産する際、摘み取ったばかりの生葉（なまは）は保管がきかないため、すぐに蒸して乾燥させる「荒茶加工」を行わなければなりませんが、この工程には大量の重油が必要です。農林水産省によ