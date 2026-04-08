女性8人組「CUTIESTREET」の公式SNSが8日に更新され、大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか?」の韓国語バージョンを10日にリリースすることを発表した。CUTIESTREETは3月26日に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」に出演。「かわいいだけじゃだめですか?」を韓国語で披露し、大きな反響を集めた。番組公式YouTubeにパフォーマンス動画が投稿されると、「かわいい子が出てきて、次のかわいい子が出てきて、次のかわいい子