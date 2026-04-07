【モデルプレス＝2026/04/07】タレントの峯岸みなみが2026年4月5日、「秘密のママ園2」＃10（ABEMA／よる9時〜）に出演。本名を明かした。【写真】夫はYouTuber 33歳元AKB「ハッピーオーラ全開」家族3ショット◆峯岸みなみ、本名告白スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「明日から使えるママ友マナー講座」が開講され、「初対面でのフルネーム自己紹介は“出たがり”と思われるためNG」というマナー術が紹介された