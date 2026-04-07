「すき家」や「はま寿司」を運営するゼンショーホールディングスは7日、創業者で代表取締役会長の小川賢太郎氏が４月６日に死去したと発表しました。77歳でした。小川氏は1948年石川県生まれ。1982年に株式会社ゼンショーを設立し、2012 年には日本チェーンストア協会の副会長を務め、2017 年には、国民生活産業・消費者団体連合会（略称：生団連）の会長に就任しました。小川氏が創業したゼンショーは、「すき家」や「はま寿司」