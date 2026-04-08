イランで撃墜された米軍兵士が48時間ぶりに救助された背景には、数十キロ離れた距離でも心臓の鼓動を検知する米国中央情報局（CIA）の極秘技術があったという報道が出た。ニューヨーク・ポストは7日（現地時間）、複数の消息筋を引用し、救助作戦に「ゴースト・マーマー（Ghost Murmur）」という新技術が初めて実戦投入されたと伝えた。この技術は、長距離から人間の心臓が発する電磁気信号を感知する方式で、量子磁気測定技術が基