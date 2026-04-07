コスパ最強スーパーとして人気のロピア。実は冷凍食品もかなり優秀で、「安いだけでなく普通に美味しい！」とリピーターが多いジャンルです。今回は、おやつにも軽食にも使える、ロピアの人気冷食をまとめて紹介します。ロピアの冷凍食品コーナーには、お馴染みの冷食だけでなく、ロピアオリジナルの商品までもがズラリと並んでいます。◆骨なしフライドチキン 1078円（税込）ロピアの冷食と言えばコレ！というほどの人気