なぜシュウマイにこだわるのか？横浜名物のシュウマイ（シウマイ）といえば、崎陽軒。そんなシンボル的存在が、2026年4月2日に「ギヨウザ」を発売しました。【画像】この形はシウマイ…じゃない!? これが、崎陽軒のこだわりが感じられるギヨウザですまさかの選択に崎陽軒ファンはもちろん、餃子業界でも大きな話題を呼んでいます。ただ形は「シウマイ」。でも味は「ギヨウザ」です。文字はシウマイ的表記を意識しており、餃子