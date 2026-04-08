新社会人に向けて、ネクタイの裏側に飛び出ている“糸”についての注意喚起の投稿がXで表示回数74万件超え、2万2000「いいね！」が付く話題となっている（7日午前11時時点）。【写真】「絶対に切らないで！」ネクタイ職人が注意喚起する「スリップステッチ」創業57年の株式会社笏本縫製のアカウント・しゃく（株）笏本縫製（@shakunone）で、ネクタイを扱う人が多くなるこの時期に「絶対に切らないで!!!こんな糸が出ていても