月間1000万アクセスの「名字由来net」リクスタが8日、「2026年度J1リーグの珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表した。第1位に輝いたのは、昨年8月にJ2仙台への育成型期限付き移籍から復帰した川崎Fの21歳のホープ、MF名願斗哉（みょうがん・とうや）。「名願」姓は全国に約10人しかおらず、出身地でもある大阪府で見られる激レア名字だ。2位は横浜MのDF関富貫太（せきとみ・かんた）。「関富」も全国約10人のレア名字