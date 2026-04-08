負債額1千万円以上の企業倒産が2年連続で1万件を超えた。足元の状況は中東情勢の混乱で悪化し、企業は石油製品などの高騰や品薄に危機感を強めている。資金繰りの悪化に備えて手元資金を増やそうとする動きもあり、銀行など金融機関は打撃を受ける企業への資金繰り支援を議論している。「（価格が）一気にここまで上がるのは初めてではないか」。塗装を手がける久保田商店（東京都中央区）の多賀谷隆弘専務（52）は、塗料の希