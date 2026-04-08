内閣府が入る庁舎内閣府が8日公表した3月の景気ウオッチャー調査（街角景気）によると、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）は前月比6.7ポイント低下の42.2で、2カ月ぶりに悪化した。中東情勢の緊迫化に伴う原油高への懸念を反映し、新型コロナウイルス禍やロシアのウクライナ侵攻に直面した2022年2月以来、4年1カ月ぶりの低水準となった。家計、企業、雇用の全ての指数が振るわず、地域別でも全てが悪化した。内