ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地トロントでのブルージェイズ戦で２試合連続となる３号ソロをかっ飛ばし、いよいよエンジンがかかってきた。６回の第４打席で、代わったばかりの左腕マンティプライが投じた球を文字通りひと振りで仕留めた。３球目までを見逃し、４球目は内角低めのボールゾーンへのシンカーだったが、捉えた打球は中堅方向にグングン伸びてそのままフェンスを越えた。バッテリー