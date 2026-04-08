アメリカのトランプ大統領は7日、SNSで、イランとの2週間の停戦に合意すると表明しました。トランプ大統領は7日、SNSで、イランとの交渉の仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相から、イランに対する攻撃を控えるよう要請を受けたことを明らかにしました。その上で、イランが「ホルムズ海峡の『完全かつ即時、かつ安全な開放』に同意することを条件として、私は2週間、イランへの爆撃および攻撃を一時停止することに合意する」と