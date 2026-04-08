会社員は5月給与から社会保険料の上乗せとして「子ども・子育て支援金」が天引きで徴収される。SNSでは「独身税だ」という声が目立つが、実態はどうなのか。元東京国税職員でマネーライターの小林義崇さんは「こども家庭庁は『実質負担なし』と説明するが、日本の税制・社会保障制度には、以前から家庭を持つ世帯を優遇する構造が組み込まれている。一方、独身者もマネー防衛として打つ手がある」という――。■「独身税」は税金で