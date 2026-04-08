アメリカのトランプ大統領は7日、イランとの交渉期限を前に「今夜、イランの全ての文明が滅びるだろう」などとSNSに投稿し、イランに対し改めて圧力をかけました。トランプ大統領は、イランとの交渉期限を日本時間8日午前9時に設定し、合意できなければ発電所などの攻撃を行うとして、イランに譲歩を迫っています。こうした中、トランプ氏は7日、自身のSNSで「今夜、イランの全ての文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」