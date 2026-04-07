杉本哲太週刊女性PRIME

杉本哲太の元妻、離婚の真相語った「離婚を切り出したのは…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 杉本哲太と神津はづきが34年の結婚生活に終止符を打った
  • 週刊女性PRIMEからの直接取材に、神津が玄関先で応じたとのこと
  • 互いの創作活動に専念したいとの思いから円満離婚に至ったという
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