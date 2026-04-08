安達結希くんが行方不明になって半月となります。7日の警察の動きを見た元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之氏は「フェーズが変わった」と話しています。どういうことなのか解説します。■「確度の高い情報やものがあったのでは」鳴海氏は、捜索をする場所と捜索をする人について、7日に大きな変化があったとしてます。まずは場所についてです。安達結希くんが行方不明になった先月23日から、警察による捜索活動が行われていたのです