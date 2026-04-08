骨折による入院で休業中のタレント・松本明子（６０）が、８日に自身のインスタグラムを更新。５０代最後の誕生日を病室で迎える思いを明かした。４月８日に６０歳の誕生日を迎えた松本。「花まつり誕生日還暦を病室で迎えます。５０代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております。ラジオビバリー昼ズでは本人不在の還暦スペシャルを放送して下さる幸せ者となり、ゴゴスマの皆様や、８３年同期で還暦祝いを開いて下さる予定で