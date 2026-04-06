アメリカの最高裁判所は2026年3月に「著作権侵害の疑いのある加入者にサービスを提供したことでISPが責任を負うことはない」という判決を下しました。この判決を受けて「ISPが海賊版サイトをブロックする理由がなくなる」と取り締まりの鈍化が懸念される中、アメリカの議員らはISPとDNSリゾルバに海外の海賊版サイトを遮断することを義務付ける法案の作成を進めています。U.S. Lawmakers Work on Unified Site-Blocking Bill to Co