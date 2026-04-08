ホルムズ海峡のイラン本土とゲシュム島間の空撮＝2023年12月（ロイター＝共同）トランプ米大統領がイラン攻撃を2週間停止すると発表したことを受け、イランによって事実上封鎖されている原油輸送の要衝ホルムズ海峡で、船舶の通航が拡大するかが焦点となっている。開戦後、通航した日本関係船舶は商船三井系の液化天然ガス（LNG）タンカーなど3隻にとどまっている。イラン当局は、2月末の米イスラエル軍による空爆への報復とし