7日に東海道新幹線の線路内に立ち入った疑いでブラジル国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは広島県東広島市に住むブラジル国籍のヤマグチ・ペレイラ・チアゴ・モモヒト容疑者で、7日午後4時ごろJR静岡駅で新幹線の線路内に立ち入った疑いがもたれています。警察によりますと、ヤマグチ容疑者は歩いて在来線の隣の駅で新幹線との境のフェンスを越えホームに移動したところをJRの職員に確保されたということです。この影響で東