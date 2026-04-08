エンゼルス―ブレーブス戦7日（日本時間8日）にロサンゼルスで開催された米大リーグ・エンゼルス―ブレーブス戦で、両軍入り乱れる大乱闘が発生した。打者と投手が殴り合う事態に現地のファンは「5歳児同士」「昔ながらの乱闘」などと反響を寄せている。ブレーブスが4-2とリードして迎えた5回2死一塁の場面。エンゼルスの右打者ソレアに対し、先発ロペスが高めの速球を投げ込んだ。頭部にやや近いボールを捕手が捕れず、一走が