◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で四球を選び、42試合連続出塁を記録した。初回の第1打席、相手先発・ガウスマンからストレートの四球を選んで出塁。この四球で昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁記録を42試合まで伸ばし、イチローの2009年4月28日から6月