“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が4日、公式Xを更新。2026年3月の月間来園者数が9万人に達し、過去最多の記録を更新したといい、翌日にはファン歓喜のあるサービスの再開を報告した。【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開”オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん投稿では「月間来園者数は9万人に達しました」と、3月は週末に晴天が続いたこともあり