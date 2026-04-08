◇インターリーグドジャース4─1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ブルージェイズのブランドン・バレンズエラ捕手（25）が7日（日本時間8日）、本拠でのドジャース戦に「9番・捕手」で先発出場。5回に接触した大谷翔平投手（31）に謝罪したことを明かした。5回無死一塁の第3打席で打者・大谷が初球を見送ると、捕手・バレンズエラがけん制球を一塁に投じた際、大谷の左腕に接触。大谷はその場で大声を出し、痛みに