6日、ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領/Kevin Lamarque/Reuters（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が口汚い罵（ののし）り言葉を連発してイランを恫喝（どうかつ）したSNSの投稿をめぐり、大統領は精神衛生状態の検査を受けるべきだと批判する声が噴出している。本人は6日の記者会見でそうした批判を一蹴した。トランプ大統領はイースターの5日、SNSへの投稿で、イランを「crazy bastards（狂った野郎ども）」呼ば