支持率は依然高水準――。だが、その内実には“異変”が起きている。物価高対策の評価はわずか19％、看板政策だった「消費税ゼロ」も実現の見通しは立たず、保守層からも不満の声が漏れ始めた。高市早苗首相にいま漂うのは、余裕ではなく「苛立ち」と「焦り」だ。 【画像】ホワイトハウスのHPに掲載され物議をかもした、歓喜する高市首相の写真 高市首相に滲む「苛立ち」と「焦り」 「中東情勢の国内経済への影響につ