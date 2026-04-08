6日、軽く会釈をしながら市役所に謝罪に訪れた、新潟・糸魚川市の近藤新二市議。近藤市議：私の不適切な行動と虚偽により、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。2025年12月、市議会の委員会で「歯医者に行く」と途中退席を申し出た近藤市議。公務を優先するよう委員長たちに指導されますが、そのまま退席。ところが、「歯医者に行く」というのは全くの嘘でした。実は忘年会に出席していたのです。しかも、この事実が発覚したあ