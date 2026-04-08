中国がイラン産石油の輸入を増やしたことでイランが毎年数百億ドルを稼ぎ、米国の制裁衝撃を緩和することができたと、米日刊ウォールストリートジャーナル（WSJ）が6日（現地時間）報じた。米国はトランプ政権1期目からイラン産石油の輸出を遮断するための高強度の制裁をしたが、イランは今でも制裁を避けて中国に毎月数十億ドル相当の石油を販売していると分析される。中国は西側の制裁が強まると、むしろイラン産石油の輸入を大