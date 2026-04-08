トランプ米大統領の「文明破壊」宣言とイランの原油拠点ハーグ島に対する空爆で始まった7日。約10時間にわたり世界がトランプ大統領の一言で核戦争の危機にまで突き進んだが劇的な停戦で一息ついた。2週間の停戦に合意した米国とイランは10日から交渉に入る。しかし双方とも勝利を主張しており円満な合意を楽観できないとの見方が出ている。◇「文明消える」という言葉に…核戦争の懸念提起イランのすべての橋と発電所をはじめとす