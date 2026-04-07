帰宅中の女子高生にウィンクをした不審な男性がいた──。東京都中央区の公式Xは4月7日、そう注意を呼びかけました。投稿では「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」としています。これに対して、X上では「ウィンクしたら晒される時代」「花粉で目をしばしばさせてたのかも」といった声も広がり、議論を呼んでいます。●数日前にも周辺で不審者情報が寄せられていた実は、この発表の数日前にも、同じ人形町