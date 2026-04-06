１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の前バンタム級王者で、３月のＢＤ１９でＲＩＺＩＮ戦士の芦澤竜誠にＫＯ勝ちした井原良太郎が６日、自身のＸを更新。この日、１２日に行われるＲＩＺＩＮ福岡大会の試合順決定の投稿を引用する形で「見に行きます」と来場を予告した。井原は芦澤撃破以降、人気選手の皇治に照準を定め、ＳＮＳ上などでバトルを繰り広げている。井原は皇治