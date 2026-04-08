第1子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。妊娠後期の悩みをつづった。藤田は「どの体制で寝ても苦しい…右向いたら右に全部重さがきて左向いても重さが全部くる…仰向けはできるはできるけど寝るには無理で」とおなかが大きくなったことによる苦労を吐露。「大好きだった睡眠がキツくなってきた…」と悲しげに記した。フォロワーからは「私も同じ状態です」「臨月妊婦ですめっちゃわかります！！