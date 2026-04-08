ホワイトハウスでイランとの戦争に関する演説を終え、しばし間を置くトランプ氏＝8日/Alex Brandon/Pool/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は7日、イランと2週間の停戦で合意したことを受け、米国が「完全かつ全面的な勝利」を収めたとの認識を示した。トランプ氏は仏AFP通信とのインタビューで「完全かつ全面的な勝利。100％だ。この点に疑問の余地はない」と発言した。イランが合意を破った場合、民間インフラを破壊する