東京都内ではきょう、多くの公立小学校で入学式が行われています。今年は初めて、「令和生まれの1年生」も入学し、期待に胸を弾ませています。ピカピカのランドセルを背負って記念撮影をするのは、きょう小学校に入学する1年生。東京・葛飾区にある葛飾小学校で開かれた入学式では、53人の新入生があたたかく迎えられました。「ご入学おめでとうございます」「ありがとうございます」この春、小学校に入学するのは、2019年度の「令