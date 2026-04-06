「帰ればいつでも迎えてくれる場所」として、多くの人が拠り所としている“実家”。しかし、高齢親にとっての実家は老いと戦いながら維持し続けなければならない「生活の拠点」です。内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」によれば、別居している子と「月に1回以上」接触がある高齢者は約半数。この「疎遠な時間」が積み重なったとき、親子間の関係は変容していることも……。今回は、年金暮らしを