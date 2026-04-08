今回は、初対面の夫とLINE交換したママ友にゾッとしたエピソードを紹介します。娘の友達の母親が家に来たけど…「最近小学生になった娘が、学校で仲良くなった男の子の友達を家に連れてきました。夕方6時になり、やっとその子のお母さんが迎えにきましたが、ちょうどそのタイミングで夫が仕事から帰宅したんです。そのお母さんは、初対面の夫を見て『素敵な旦那さん』と言ってうっとりした表情。さらに夫に『LINE交換しませんか？