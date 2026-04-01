親との同居を見据えて実家を二世帯住宅に建て替える際、間取り決めは家族の将来を左右する重要な決断です。兄であるHさん（48歳・男性）からの忠告に耳を貸さず、3,500万円をかけて玄関や風呂が共同の「一体型」で家を建てた弟一家。両親のこだわりも反映された二世帯住宅で、無事に生活がスタート。兄の助言を無視して、家族は舞い上がっていました。その同居生活の末路を見ていきましょう。兄の忠告を無視して、弟家族が「一体型