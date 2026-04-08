 ──女性は（チェスが）下手？「女性はひどいね。あまり賢くないんだろう」【写真】この記事の写真を見る（2枚）これは東西冷戦期にソ連選手を下しチェスの世界王者となった天才ボビー・フィッシャーの言葉。とんでもない発言だが当時チェス界は男性中心で、女性は男性の大会に出場できなかった。その分厚い“ガラスの天井”を突き破った女性を描いたドキュメンタリーが『クイーン・オブ・チェス』（ネットフリックスで