この春、新入社員として働き始める人、そして新人を迎える人は多いだろう。そんな新入社員についての“あるある”や、少しずつ成長していく姿を描いた漫画がSNSに投稿された。 【漫画】「電話は3コール以内にとる」を読む 1作目では、新入社員の立花ゆう子が教育係の先輩に教わりながら仕事を覚えていく姿が描かれる。新人にとって最初のミッションは「電話を取ること」だ。 先輩に「電話がかかってきたら手早く取るのよ