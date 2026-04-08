パキスタンのシャリフ首相は8日、アメリカとイランが「即時停戦で合意した」とSNSで明らかにしました。即時発効するとしているほか、レバノンなどすべての係争地域を含むとしています。戦闘終結のための最終合意に向け、今月10日にパキスタンの首都イスラマバ―ドに両国の代表団を招き、直接協議を開催するとしています。