アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃を2週間停止し、「双方向の停戦」に入ることに同意したとSNSで明らかにしました。イラン側も停戦の受け入れを表明しています。【映像】「双方向の停戦」の同意を明らかにしたトランプ氏トランプ氏はパキスタンの首相らとの協議の中で、「今夜予定されていた破壊的な軍事力の行使を控えてほしいとの要請を受けた」と投稿しました。また、トランプ氏は「イラン側がホルムズ海峡の即