4月6日に行われた社民党党首選の決選投票で、福島みずほ党首（70）が2,364票を獲得し、大椿ゆうこ元参院議員（52）を572票差で破って9回目の当選を果たした。これにより2年間の新たな任期がスタートしたのだが、党首選の会場で早々に大波乱が起こった。発端は、福島氏の再選後に行われた記者会見。東京新聞の望月衣塑子記者が、福島氏と共に、敗れた大椿氏に対しても「ノーサイドということを含めて、大椿さんにも挑戦者として挑ん