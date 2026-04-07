4月7日、登録者60万人を超える大食いYouTuber・三年食太郎が自身のXを更新。顔や身体に傷やあざを負った姿の画像を投稿し、注目を集めている。【写真】一体何があったのか…大食いYouTuber三年食太郎の投稿画像錯綜するファンの憶測投稿には《人生傷付いたもん勝ち》という一文が添えられており、画像では左瞼や左腕、右太ももにかけて複数のあざが確認できる。普段の明るいキャラクターや食事動画での姿とは異なる痛々しい状