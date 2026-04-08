「塾が終わりました！男の子と帰ります！」―そんな小学4年生（2026年3月時点）の娘（次女）からのLINEをきっかけに家族の空気がざわついたというエピソードがThreadsに投稿され、22万回のインプレッションがつくなど注目を集めています。「男の子と帰る」という爆弾発言に動揺した父親が様子を見に行った…という投稿には、「娘からこんな報告来たら、私も遠目に見に行っちゃう」「娘からそんなLINEきたら、鼻の下伸ばしてニヤニ