◇NBAレイカーズーサンダー（2026年4月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）の本拠地サンダー戦で先発出場。第1Q開始直後に“懲罰交代”から気持ちを入れ替えて、前半は1本の3Pシュートを含む9得点3リバウンドをマークした。チームは前半47ー65と18点ビハインドで折り返した。多くの主力を欠く中で、八村がスタメンに名を連ねた。しかし開始早々にトランジションで八村はコ