アメリカとイランは7日、2週間の停戦で合意したと明らかにしました。停戦合意を受け原油価格は急落し、日経平均株価の上げ幅は一時3000円に迫り、外国為替市場でも円高が進行しました。アメリカ産WTI原油の先物価格は1バレル＝117ドルまで上昇していましたが、2週間の停戦合意の発表を受け、一時91ドル台まで下げました。東京株式市場は原油価格が20ドル以上下落したことや中東情勢悪化の懸念が和らいだことで取引開始直後から幅広