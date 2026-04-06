ジェネリック医薬品大手の沢井製薬（大阪市）が2026年4月上旬、一部製品の安定供給に支障をきたす状況になっていると医療関係者向けのサイトで発表した。この内容がSNS上で注目を集め、中東情勢の緊迫化による影響と結びつける声が相次いでいる。しかし、サワイグループホールディングスのブランドコミュニケーション部は、「中東情勢による影響ではなく、昨今の医薬品供給不足によるもの」だとJ-CASTニュースの取材に説明した。「