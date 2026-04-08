高市総理は8日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとイランの“2週間の停戦合意”について「最終的な合意に早期に至ることを期待している」と伝えました。高市総理「米国、イラン双方の発表を前向きな動きとして歓迎しているということをお伝えしたうえで、最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む、事態の沈静化が実際に図られるということで、やはり外交を通じて最終的な合意に早期に至る