鳥取・米子市の「湊山公園」で暮らすサルたち。春のポカポカ陽気の中でのんびりと過ごすサルを巡り、思いもよらない事件が起きたのです。7日、収賄の疑いで逮捕されたのは、米子市議会前議長の稲田清容疑者（56）。稲田容疑者は2024年6月、当時公園の管理を請け負う事業体の代表へ便宜を図る謝礼として、現金100万円を受け取った疑いが持たれています。当時、市議会の議長を務めていた稲田容疑者が図った便宜は、公園内で飼育する